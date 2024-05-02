Пскович стал призёром международного турнира по карате
Пскович Дмитрий Курасов стал бронзовым призёром международного турнира «Кубок Дружбы» по карате, который прошёл в Минске 27 и 28 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации карате Пскова.
В соревнованиях приняли участие более 900 спортсменов из России и Белоруссии.
Дмитрию Курасову досталась бронза в категории «ката» среди мальчиков 12-13 лет.
Тренируется спортсмен под руководством Евгения Ермолова.
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