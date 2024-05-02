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Цветы к воинским мемориалам возложили депутат Игорь Дитрих и юный талант Эмиль Амирасланов

С юным артистом из Ставропольского края Эмилем Амираслановым в преддверии Дня Победы встретился вице-спикер областного Собрания депутатов Игорь Дитрих – по пути в Санкт-Петербург на выступление в международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Голоса Победы. Ленинград» восьмилетний талант вместе с мамой заехал в Псков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Цветы к воинским мемориалам возложили депутат Игорь Дитрих и юный талант Эмиль Амирасланов. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Как рассказал Игорь Дитрих, заочное знакомство с Эмилем Амираслановым произошло около месяца назад, когда случайно услышал в исполнении мальчика песню «Здравствуй, солдат». Слова песни и искренность ребёнка настолько тронули парламентария, что Игорь Дитрих с радостью воспользовался возможностью лично пообщаться с начинающим артистом.

«В этой песне отражена и победа, и наше участие в СВО, и любовь к Родине, и патриотизм всего российского народа. Очень приятно, что дети, особенно юные мужчины, патриотически относятся к нашей стране, к нашему государству, любят свою малую и большую Родину», – поделился эмоциями вице-спикер.

Песня, которую Эмиль Амирасланов будет исполнять на фестивале в Санкт-Петербурге, а затем на концерте ко Дню Победы в Кремле, родилась случайно. На уроке в школе первоклассникам предложили написать слова поддержки бойцам СВО, письмо Эмиля Амирасланова не оставило взрослых равнодушными, и по предложению учителя бабушка мальчика переложила обращение внука к солдатам в стихотворную форму.

«Я от души писал привет солдату, – признался Эмиль Амирасланов. – Когда я выхожу на сцену и пою эту песню или стихи про Россию рассказываю, у меня появляется чувство радости, потому что я очень люблю выступать и люблю Россию».

Игорь Дитрих показал гостям псковские памятники воинам-освободителям разных эпох: вместе с Эмилем Амираслановым они возложили цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата, побывали у памятника десантникам 6-й роты в Черёхе и на горе Соколихе у монумента «Александр Невский с дружиной».

Юный исполнитель подарил псковичам недавно отснятый клип на песню «Здравствуй, солдат» – в день посещения Пскова видеоверсия публикуется впервые.

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