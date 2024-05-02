Псковички стали призёрами областного турнира по волейболу

15:19, 02 мая 2024, ПАИ

Псковички стали победителями «Кубка Дружбы» по волейболу среди женщин старше 35 лет. Соревнования прошли в Себеже 28 апреля, сообщается в группе «Волейбол. Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Между собой соревновались четыре команды из Пскова, Великих Лук, Псковского района и Себежа.

Псковская команда «Эрида» стала победителем соревнований. Великолучанки из команды «Феникс» заняли второе место. Замкнули тройку лидеров волейболистки Псковского района.

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