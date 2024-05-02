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Псковичка остановилась в шаге от бронзы на первенстве России по легкоатлетическому кроссу

Псковичка Елизавета Николаева остановилась в шаге от призового места на первенстве России по легкоатлетическому кроссу, которое прошло в Нижнем Новгороде 27 апреля. Об этом ПАИ сообщили во Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Псковичка остановилась в шаге от бронзы на первенстве России по легкоатлетическому кроссу. Фото: группа «Команда лёгкой атлетики» в соцсети «ВКонтакте»

Елизавета Николаева принимала участие в забеге на четыре километра среди спортсменок младше 23 лет. Ей противостояли 12 бегуний из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязанской, Брянской и Ярославской областей, а также Марий Эл, Удмуртии и Югры.

Псковичка прошла дистанцию за 15 минут и 42 секунды, заняв четвёртое место на соревнованиях.

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