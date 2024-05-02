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В Псковской области определили лучших сотрудников «Почты России»

В Пскове завершился региональный этап конкурса профессионального мастерства среди начальников почтовых отделений, операторов связи, почтальонов, водителей и сортировщиков УФПС Псковской области. В профессиональном состязании принял участие 21 сотрудник «Почты России» из разных городов и районов региона, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

В Псковской области определили лучших сотрудников «Почты России». Фото: УФПС Псковской области

Открыли конкурс профессионального мастерства директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая и председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов. Они поблагодарили всех участников за смелость, пожелали им удачи, профессионального роста и совершенствования.

В ходе конкурса участники соревновались в знании почтовой теории и в практических навыках работы. В теоретической части водители отвечали на вопросы о правилах дорожного движения, об оказании первой медицинской помощи, техническом обслуживании автомобиля, на практике продемонстрировали навыки фигурного вождения и замены колеса. Сортировщиков оценивали на знание процесса приёма и сортировки почты; операторы показывали знание стандартов обслуживания и технологических процессов оказания услуг; почтальоны оценивались на знание процесса вручения отправлений, в том числе нерегистрируемых, а также навыков продажи товаров; начальники отделений демонстрировали знание процессов управления эффективностью работы отделения, а также свои управленческие компетенции.

По итогам прохождения конкурсных заданий первое место среди почтальонов занял Владимир Суздалев (Великолукский почтамт), на втором месте – Анастасия Артеменкова (Невельский почтамт), третье место у Ирины Ивановой (Псковский почтамт).

Лучшим оператором связи признана Ирина Волкова (Псковский почтамт), серебряным призёром стала Екатерина Фирсова (Порховский почтамт), бронза у Натальи Семёновой (Псковский почтамт).

Первое место среди начальников отделений почтовой связи заняла Ольга Петрова (Порховский почтамт), второе место у Ольги Мосоловой (Великолукский почтамт), третье место заняла Ксенья Соловьева (Невельский почтамт).

Лучший среди водителей – Павел Лапшин (Транспортный участок Великие Луки), вторым стал Игорь Сидоров (Автоколонна Псков), третье место у Александра Григорьева (Автоколонна Псков).

Впервые в этом году в конкурсе принимали участие сортировщики. Лучшей в этой почтовой профессии стала Екатерина Свистунова (Сортировочный узел Псков), второе место заняла Нина Ефимова (Сортировочный узел Псков), третье место у Татьяны Маньшиной (Участок сортировки и обработки почтовых отправлений и печати Порхов).

Все победители, призёры и участники конкурса получили дипломы, а также подарки от Псковской областной общественной организации профсоюза работников связи России. Накануне Дня российской почты победителям филиального этапа в конкурсных профессиях предстоит принять участие в макрорегиональном этапе, где они посоревнуются за выход на всероссийский конкурс профессионального мастерства.

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