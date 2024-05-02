Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковички выступят во всероссийском финале спартакиады по художественной гимнастике

Псковички представят Северо-Западный федеральный округ в финале XII Спартакиады учащихся России по художественной гимнастике. Состязания пройдут в Пензе с 11 по 16 июня, сообщила корреспонденту ПАИ руководитель студии художественной гимнастики Ольга Давыдова.

Псковички выступят во всероссийском финале спартакиады по художественной гимнастике. Фото предоставила Ольга Давыдова

Псковички заработали путёвки на финальные старты благодаря успешному выступлению в рамках окружного этапа летней спартакиады, который прошёл в Иваново с 24 по 27 апреля.

Всего в соревнованиях приняли участие несколько сотен гимнасток. Псковская команда «Синергия» выполнила два упражнения с пятью обручами и пятью булавами. По итогу местные воспитанницы уступили команде из Карелии 0,05 балла и заняли второе место состязаний.

Команда «Синергия» выступает в составе Марии Железняковой, Виталины Голубевой, Анастасии Обидовой, Анастасии Канаш, Дарьи Герасевой и Евы Юшкиной. Тренируют гимнасток Ольга Давыдова, Екатерина Еремина и хореограф Алевтина Расшивалова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 мая 2024

Псковички выступят во всероссийском финале спартакиады по художественной гимнастике
02 мая 2024

Псковичка остановилась в шаге от бронзы на первенстве России по легкоатлетическому кроссу
02 мая 2024

Псковички стали призёрами областного турнира по волейболу
02 мая 2024

Пскович стал призёром международного турнира по карате
02 мая 2024

На новой спортплощадке ПсковГУ прошли первые занятия физкультурой
02 мая 2024

Боксёры из Псковской области участвуют в первенстве России
02 мая 2024

Пскович стал серебряным призёром Кубка России по кикбоксингу
02 мая 2024

Команды из Псковской области стартуют в Юношеской футбольной лиге 10 и 11 мая

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...