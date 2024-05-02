Псковички выступят во всероссийском финале спартакиады по художественной гимнастике

16:05, 02 мая 2024, ПАИ

Псковички представят Северо-Западный федеральный округ в финале XII Спартакиады учащихся России по художественной гимнастике. Состязания пройдут в Пензе с 11 по 16 июня, сообщила корреспонденту ПАИ руководитель студии художественной гимнастики Ольга Давыдова.

Псковички заработали путёвки на финальные старты благодаря успешному выступлению в рамках окружного этапа летней спартакиады, который прошёл в Иваново с 24 по 27 апреля.

Всего в соревнованиях приняли участие несколько сотен гимнасток. Псковская команда «Синергия» выполнила два упражнения с пятью обручами и пятью булавами. По итогу местные воспитанницы уступили команде из Карелии 0,05 балла и заняли второе место состязаний.

Команда «Синергия» выступает в составе Марии Железняковой, Виталины Голубевой, Анастасии Обидовой, Анастасии Канаш, Дарьи Герасевой и Евы Юшкиной. Тренируют гимнасток Ольга Давыдова, Екатерина Еремина и хореограф Алевтина Расшивалова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».