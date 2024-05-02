Очередную несанкционированную свалку выявили в Великолукском районе

16:35, 02 мая 2024, ПАИ

Очередную несанкционированную свалку выявили на сельхозугодьях в Великолукском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В апреле этого года сотрудники Россельхознадзора провели выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 2,48 гектара, расположенного в Великолукском районе.

Сотрудники ведомства установили, что сельскохозяйственные угодья по всей площади покрыты многолетней сорной растительностью (бодяком полевым, вейником), а также очагово зарастают древесно-кустарниковой растительностью (ивой козьей).

На площади, которая составляет 0,53 га, поверхность почвы земельного участка перекрыта грунтом неизвестного происхождения. Также на участке располагаются отходы производства и потребления, а именно холодильник, брёвна, доски, ветки, автомобильные покрышки, кирпич, асфальт и бетон, стекло, строительный мусор, пластиковая тара и другие бытовые отходы. Кроме того, имеются следы сжигания твёрдых бытовых отходов.

Признаки проведения обязательных мероприятий, направленных на воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, защиту земель от загрязнения отходами производства и другого негативного воздействия, защиту сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и сорными растениями, не установлены.

Сотрудники ведомства объявили владельцу земельного участка предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и предложили провести мероприятия по ликвидации зарастания земель. Помимо этого, собственнику необходимо очистить участок от отходов производства и потребления, ввести земельный участок в сельскохозяйственный оборот и обеспечить его использование в соответствии с разрешённым видом использования.