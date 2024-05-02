Более 40 млн рублей украли мошенники у жителей Псковской области за месяц

17:17, 02 мая 2024, ПАИ

Более 40 миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области за апрель. Всего жертвами махинаторов за месяц стало более 140 псковичей, сообщили ПАИ в пресс-службе областной прокуратуры.

Чаще всего мошенники выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов или работников банков. Махинаторы рассказывали якобы о попытках перевода денег за границу и оформления от их имени кредитов. Пытаясь якобы уберечь свои сбережения, псковичи переводили деньги на «безопасные» счета, указанные преступниками. Кроме того, некоторые жители региона дополнительно оформляли на себя кредиты, а полученные деньги также отправляли на счета злоумышленников.

Одной из распространённых мошеннических уловок также остаётся хищение денег под предлогом освобождения родственников от уголовной ответственности из-за якобы совершенных ими ДТП. Также псковичи зачастую отдают свои сбережения преступникам, желая дополнительно заработать на инвестировании.

Также махинаторы активно используют новые мошеннические схемы. В частности, они представляются операторами сотовой связи и настоятельно рекомендуют продлить договор на обслуживание SIM-карты. Однако таким образом они получают доступ к личным кабинетам граждан на «Госуслугах» и их счетам для последующего хищения денег.

Кроме того, мошенники часто звонят от лица сотрудников уже несуществующего Пенсионного фонда России для перерасчёта пенсии, повышения льготного стажа и переоформления договора для получения необходимой доплаты.

По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.