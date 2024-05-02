Инициативу пяти районов Псковской области о преобразовании в муниципальные округа рассмотрит Собрание 7 мая

17:49, 02 мая 2024, ПАИ

Внеочередная сессия Псковского областного Собрания депутатов назначена на 7 мая. Соответствующее распоряжение подписал председатель регионального парламента Александр Котов, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В повестку включены шесть вопросов. Пять из них связаны с преобразованием районов в муниципальные округа – такие решения приняли депутаты Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского районов. Инициатором ещё одного проекта закона является прокурор Псковской области. Нормативный акт приводит в соответствие с федеральным законодательством областной закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Заседание пройдёт в зале областного Собрания депутатов, начало в 11:00. Следить за ходом обсуждения можно будет с помощью трансляции на официальном сайте и в социальных сетях парламента.