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Политика

Инициативу пяти районов Псковской области о преобразовании в муниципальные округа рассмотрит Собрание 7 мая

Внеочередная сессия Псковского областного Собрания депутатов назначена на 7 мая. Соответствующее распоряжение подписал председатель регионального парламента Александр Котов, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Инициативу пяти районов Псковской области о преобразовании в муниципальные округа рассмотрит Собрание 7 мая. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В повестку включены шесть вопросов. Пять из них связаны с преобразованием районов в муниципальные округа – такие решения приняли депутаты Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского районов. Инициатором ещё одного проекта закона является прокурор Псковской области. Нормативный акт приводит в соответствие с федеральным законодательством областной закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Заседание пройдёт в зале областного Собрания депутатов, начало в 11:00. Следить за ходом обсуждения можно будет с помощью трансляции на официальном сайте и в социальных сетях парламента.

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Инициативу пяти районов Псковской области о преобразовании в муниципальные округа рассмотрит Собрание 7 мая
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