«Ныряющий» циклон и мокрый снег: метеоролог рассказала о погоде в Псковской области с 6 мая

21:37, 02 мая 2024, ПАИ

Похолодание и осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируют в Псковской области с 6 мая. Об этом рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Со следующей недели погода меняется, мы ожидаем похолодание и понижение температур. Дневные температуры понизятся до +7...+12, в отдельные дни – до +6...+11. Ночные температуры составят от -2 до +3, а в отдельные ночи – до -4...-5. Среднесуточная температура также понизится, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега», – отметила Тала Нещадимова.

Кроме того, с северо-запада на юго-восток пройдёт «ныряющий» циклон и в стволовой его части будет холодный арктический воздух. «Циклон пройдёт быстро, а вот холодный период продлится с 6 до 14-15 мая», – заключила руководитель Псковского гидрометцентра.