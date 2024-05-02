Псковская область вошла в список победителей спецпроекта «Он же памятник!»
Псковская область вошла в список победителей спецпроекта «Он же памятник!», организованного Всероссийским общественным движением добровольцев в сфере культуры «Волонтёры культуры». Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.
Задачей участников спецпроекта было снять клип для соцсети «ВКонтакте» о выбранном объекте культурного наследия.
Псковскую область представила Великолукская центральная библиотека, работа которой получила наивысшую оценку, отметили в комитете по культуре.
Во Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры Центральная городская библиотека имени М. И. Семевского города Великие Луки Псковской области рассказала о фонарях возле библиотеки.
Согласно справке, выданной Государственным архивом в Великих Луках, в решении № 44 исполнительного комитета Великолукского областного Совета депутатов трудящихся от 25 января 1946 года был положительно утверждён вопрос организации на базе городской библиотеки Великолукской областной библиотеки.
В Псковской области на 102-м году ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Бобиков
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Прямая трансляция пасхального богослужения из Троицкого собора Пскова пройдёт на «Первом Псковском»