Псковская область вошла в список победителей спецпроекта «Он же памятник!»

18:16, 02 мая 2024, ПАИ

Псковская область вошла в список победителей спецпроекта «Он же памятник!», организованного Всероссийским общественным движением добровольцев в сфере культуры «Волонтёры культуры». Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Задачей участников спецпроекта было снять клип для соцсети «ВКонтакте» о выбранном объекте культурного наследия.

Псковскую область представила Великолукская центральная библиотека, работа которой получила наивысшую оценку, отметили в комитете по культуре.

Во Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры Центральная городская библиотека имени М. И. Семевского города Великие Луки Псковской области рассказала о фонарях возле библиотеки.

Согласно справке, выданной Государственным архивом в Великих Луках, в решении № 44 исполнительного комитета Великолукского областного Совета депутатов трудящихся от 25 января 1946 года был положительно утверждён вопрос организации на базе городской библиотеки Великолукской областной библиотеки.