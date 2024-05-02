Артисты Красногородского дома культуры выступили перед участниками экспедиции «Вахта Памяти» в Пустошкинском районе
Артисты Красногородского дома культуры выступили перед участниками экспедиции «Вахта Памяти» в Пустошкинском районе. Об этом пишет районная газета «Заря».
«Выезжать с концертом к нашим поисковикам становится доброй традицией работников культуры. Первая такая поездка состоялась в прошлом году и была связана с пятилетием отряда «Первый рубеж».В этом году концерт стал подарком уже для всех псковских поисковиков», – пишет газета.
В 1994 году, ровно тридцать лет назад, была основана областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След «Пантеры».
1 мая артисты художественной самодеятельности Красногородского дома культуры приехали на место, где в настоящее время проходит большая поисковая экспедиция «Вахта Памяти», недалеко от урочища Подберезье в Пустошкинском районе.
Танцевальный коллектив «Смородина», солисты Нина Колесникова, Надежда Петрова, Светлана Ильина, Мария Александрова, Светлана Степанова, Елизавета Богданова и Александр Новиков исполнили для поисковиков творческие номера о войне и мире, о любви и верности, о надежде и памяти.
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