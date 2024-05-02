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Общество

Более 40 человек обратились за неделю в медорганизации Псковской области из-за укусов клещей

За неделю 42 человека, в том числе 10 детей, обратились в медорганизации Псковской области по поводу укусов клещей. Об этом ПАИ сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

42 человека за неделю обратились в медорганизации Псковской области из-за укусов клещей. Фото: ПАИ

C 7 марта 2023 года в рамках реализации плана предупреждения распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами клещей, Управлением Роспотребнадзора по Псковской области проводится еженедельный мониторинг заболеваемости инфекциями, передающимися иксодовыми клещами.

За аналогичный период 2023 года количество обратившихся составило 307 человек, в том числе 87 детей.

По данным ведомства, на 1 мая количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона в 4,3 раза меньше (287 человек) среднемноголетних недельных данных за десять лет доковидного периода, в том числе пострадало в четыре раза меньше детей (82 человека).

С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» и медицинских организаций всего исследовано 257 клещей, из них снятых с пострадавших – 252 (за неделю – 42), из природных биотопов – пять.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека: клещевым вирусным энцефалитом – 0 %, иксодовым клещевым боррелиозом – 23 %, моноцитарным эрлихиозом человека – 6,6 %.

Сдать клеща на исследование в Пскове можно в лаборатории на улице Гоголя, 21а (вход со двора) по будням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00, телефоны для справок – (8 8812) 66-42-91, 66-28-90; в лабораторию на улице Гоголя, 17 по будням с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 (по пятницам – до 15:00), телефоны для справок – (8 8812) 66-42-80, 66-28-90.

В Великих Луках принести клеща на исследование можно в лаборатории на улице Тимирязева, 9 и в Санитарном переулке, 4 по будням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам – до 16:00). Телефоны для справок: 8-911-364-39-19, (8 811-53) 7-19-14.

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