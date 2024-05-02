Муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» состоялся в Печорах

20:45, 02 мая 2024, ПАИ

В Печорах на городском стадионе прошёл муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» сегодня, 2 мая. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Организатором игры выступило Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых» во взаимодействии с организациями-партнёрами – с администрацией Печорского муниципального округа, военным комиссариатом Печорского района, сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи Печорского района».

Команды соревновались в шести испытаниях, среди которых были спортивная и строевая подготовка, оказание первой помощи, основы радиационной, химической и биологической защиты, тестирование по истории и другие задачи.

Первое место заняла команда «ПоЛиГлоты» МБОУ «Печорская лингвистическая гимназия». Второе место завоевала команда «Лакки лайк» МБОУ «Печорская гимназия», третье – команда «Вацок» МБОУ «Печорская гимназия».