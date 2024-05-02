Завершается укрепление наружных стен и фундаментов башни Нижних решёток в Псково-Печерском монастыре

21:04, 02 мая 2024, ПАИ

Завершается укрепление наружных стен и фундаментов башни Нижних решёток в Псково-Печерском монастыре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«После удаления наружного штукатурного слоя зачастую обнаруживались аварийная степень разрушения камня, превратившегося в труху, и образовавшиеся пустоты. Со временем, если отсутствует реставрационная работа, подобные процессы приводят к обрушению памятников древнего зодчества», – отметили специалисты.

Фотофиксация даёт возможность оценить масштабы разрушений каменной кладки памятника истории и архитектуры на момент начала работ. Так, эксперты опубликовали фотографии состояния объекта до и после проделанных работ.

Башня построена в период Ливонской войны в 1558–1565 годах, во времена игумена Корнилия, по приказу Ивана Грозного. Входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Псково-Печерского монастыря» XIV–XX веков. После пожара 1688 года, когда монастырь выгорел, башня потеряла военное значение и продолжала разрушаться. В 1960-х годах при архимандрите Алипии крепостной ансамбль был полностью восстановлен из руин. В 2020 году специалисты из Пскова и Санкт-Петербурга совместно разработали проект реставрации и приспособления башни для современного использования.