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Общество

TikTok вновь заработал в России

Приложение для просмотра коротких видео TikTok стало доступно для российских пользователей мобильных операционных систем iOS и Android, пишет ТАСС.

Пользователи могут просматривать ролики, а также выкладывать личные видео в соцсеть.

В середине апреля в Роскомнадзор обратились активисты Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров с предложением пересмотреть блокировку соцсети на территории РФ. Эксперты предположили, что за счёт использования таких платформ можно нарастить аудиторию примерно на 30 миллионов человек. Регулятор принял вопрос к рассмотрению. Решение будет принято до 8 мая, сообщает ТАСС.

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