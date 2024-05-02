TikTok вновь заработал в России

22:44, 02 мая 2024, ПАИ

Приложение для просмотра коротких видео TikTok стало доступно для российских пользователей мобильных операционных систем iOS и Android, пишет ТАСС.

Пользователи могут просматривать ролики, а также выкладывать личные видео в соцсеть.

В середине апреля в Роскомнадзор обратились активисты Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров с предложением пересмотреть блокировку соцсети на территории РФ. Эксперты предположили, что за счёт использования таких платформ можно нарастить аудиторию примерно на 30 миллионов человек. Регулятор принял вопрос к рассмотрению. Решение будет принято до 8 мая, сообщает ТАСС.