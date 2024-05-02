К ремонту федеральной дороги до села Подберезье приступили в Локнянском муниципальном округе
Ремонт федеральной дороги до села Подберезье в Локнянском муниципальном округе уже начался. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Белугин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Это не может не радовать, ведь данный участок являлся одним из самых проблемных в округе – на него мне неоднократно жаловались жители. В рамках содержания дорожного полотна рабочие ООО «АДП» уже уложили карты у деревень Бородино и Юхово», – подчеркнул Иван Белугин.
Напомним, карточный ремонт – это разновидность ямочного ремонта.
По словам Ивана Белугина, самые проблемные отрезки дороги планируется отремонтировать уже в июне. Глава муниципалитета также отметил, что производственные мощности завода компании ООО «Автомобильные дороги Пскова» будут задействованы. Завод заработал 29 апреля, его производительность составляет 160 тонн асфальта в час.
К ремонту федеральной дороги до села Подберезье приступили в Локнянском муниципальном округе
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