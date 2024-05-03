Всемирный день Солнца отмечается 3 мая

07:25, 03 мая 2024, ПАИ

С 1994 года в разных странах 3 мая отмечается День Солнца, сообщает calend.ru.

Солнце — ближайшая к Земле звезда, все другие находятся от нас неизмеримо дальше. Например, ближайшая к нашей планете звезда Проксима из системы альфы Центавра находится на расстоянии 4,22 световых лет от Солнца.

Для Земли Солнце — мощный источник космической энергии. Оно дает свет и тепло, необходимые для растительного и животного мира, и формирует важнейшие свойства атмосферы Земли.

Солнце определяет экологию планеты. Без него не было бы и воздуха, необходимого для жизни, — воздух превратился бы в жидкий азотный океан вокруг замерзших вод и обледеневшей суши.

Солнце, ветер, морские волны и биомасса являются энергетическим сырьем, которое постоянно окружает нас и которое легко использовать. Его не надо добывать из земли. Оно не приводит к образованию радиоактивных отходов, а токсичных совсем не производит. Это возобновляемая энергия.

Чтобы привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии и напомнить, как Солнце важно для жизни на Земле, Европейское отделение Международного общества солнечной энергии (МОСЭ, ISES-Europe) и организует на добровольной основе ежегодное проведения 3 мая Дня Солнца.