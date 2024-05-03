Псковичек приглашают на бесплатные консультации по лечению бесплодия
Псковский клинический перинатальный центр приглашает псковичек на бесплатные консультации по лечению бесплодия. Об этом сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».
Бесплатная консультация включает в себя: анализ медицинской документации и сбор анамнеза; осмотр на гинекологическом кресле; рекомендации по подготовке пакета документов на ЭКО; обсуждение вариантов лечения и дообследования; ответы на вопросы.
Даты консультаций:
6 мая - Светлана Паскарь, 18 мая - Инна Ладяева, 23 мая - Надежда Герасимович, 6 июня - Юлия Цыцарева. Записаться на прием можно по номерам: 8 (8112) 56-92-73; 8 (8112) 56-92-59.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
02 мая 2024
К ремонту федеральной дороги до села Подберезье приступили в Локнянском муниципальном округе