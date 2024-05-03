Псковичек приглашают на бесплатные консультации по лечению бесплодия

07:51, 03 мая 2024, ПАИ

Псковский клинический перинатальный центр приглашает псковичек на бесплатные консультации по лечению бесплодия. Об этом сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Бесплатная консультация включает в себя: анализ медицинской документации и сбор анамнеза; осмотр на гинекологическом кресле; рекомендации по подготовке пакета документов на ЭКО; обсуждение вариантов лечения и дообследования; ответы на вопросы.

Даты консультаций:

6 мая - Светлана Паскарь, 18 мая - Инна Ладяева, 23 мая - Надежда Герасимович, 6 июня - Юлия Цыцарева. Записаться на прием можно по номерам: 8 (8112) 56-92-73; 8 (8112) 56-92-59.