45% псковичей ничего не знают о деятельности профсоюзов

09:01, 03 мая 2024, ПАИ

45% псковичей ничего не знают о деятельности профсоюзов в России, сообщается в опросе SuperJob.

Безусловно положительные оценки работе профсоюзных организаций дают 7% опрошенных, еще 19% — скорее положительные. Негативно настроены 29%: скорее отрицательно труд профсоюзов оценивают 18% респондентов, полностью отрицательно — 11%. Женщины осведомлены о профсоюзах меньше мужчин, а горожане до 34 лет — реже старшего поколения. Чем выше доход, тем чаще россияне интересуются профсоюзной деятельностью и тем чаще оценивают ее в отрицательном ключе.



60% горожан убеждены, что современному российскому обществу профсоюзы нужны, и только 16% — что не нужны. Чем старше респонденты, тем чаще они заявляют о необходимости профсоюзов: среди респондентов младше 34 лет — 53%, а среди респондентов от 45 лет — 62%.



Сегодня членами профсоюзов в России являются лишь 7% экономически активных респондентов. 46% участвовали в движении раньше, а на данный момент выбыли. 47% никогда не состоял в профсоюзной организации.



64% считают, что профсоюзное движение в России находится в упадке. Мужчины придерживаются такой точки зрения чаще женщин (69 и 58% соответственно). Больше всего же тех, кто говорит об упадке профсоюзов, среди респондентов старше 45 лет (74%). 27% опрошенных считают, что профсоюзы переживают кризис. И только 9% назвали текущую ситуацию подъемом.



