Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

45% псковичей ничего не знают о деятельности профсоюзов

45% псковичей ничего не знают о деятельности профсоюзов в России, сообщается в опросе SuperJob.

Безусловно положительные оценки работе профсоюзных организаций дают 7% опрошенных, еще 19% — скорее положительные. Негативно настроены 29%: скорее отрицательно труд профсоюзов оценивают 18% респондентов, полностью отрицательно — 11%. Женщины осведомлены о профсоюзах меньше мужчин, а горожане до 34 лет — реже старшего поколения. Чем выше доход, тем чаще россияне интересуются профсоюзной деятельностью и тем чаще оценивают ее в отрицательном ключе.

60% горожан убеждены, что современному российскому обществу профсоюзы нужны, и только 16% — что не нужны. Чем старше респонденты, тем чаще они заявляют о необходимости профсоюзов: среди респондентов младше 34 лет — 53%, а среди респондентов от 45 лет — 62%.

Сегодня членами профсоюзов в России являются лишь 7% экономически активных респондентов. 46% участвовали в движении раньше, а на данный момент выбыли. 47% никогда не состоял в профсоюзной организации.

64% считают, что профсоюзное движение в России находится в упадке. Мужчины придерживаются такой точки зрения чаще женщин (69 и 58% соответственно). Больше всего же тех, кто говорит об упадке профсоюзов, среди респондентов старше 45 лет (74%). 27% опрошенных считают, что профсоюзы переживают кризис. И только 9% назвали текущую ситуацию подъемом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 мая 2024

Сотрудники Госавтоинспекции Пскова помогли эвакуировать жильцов из горящего дома
03 мая 2024

Ремонт шести мостов и путепровода завершат в Псковской области до конца года
03 мая 2024

Публикуем график отключений электроэнергии в Локнянском районе
03 мая 2024

Псковичек приглашают на бесплатные консультации по лечению бесплодия
03 мая 2024

Страстная пятница наступила у православных: что можно и что нельзя делать в этот день
02 мая 2024

К ремонту федеральной дороги до села Подберезье приступили в Локнянском муниципальном округе
02 мая 2024

TikTok вновь заработал в России
02 мая 2024

В ходе ежегодного автопробега «Огонь Памяти» порховичам передали частицу Вечного огня

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...