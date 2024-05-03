Публикуем график отключений электроэнергии в Локнянском районе
Электроэнергию временно отключат в Локнянском районе, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
6 мая с 9:00 до 17:00 электроснабжения не будет в деревне Орехов Брод.
Также 7 мая с 9:00 до 17:00 свет отключат в деревнях Юхово и Ямно.
С 6 по 8 мая с 9:00 до 17:00 электричества не будет в деревнях Малышево, Иваньково и на улице Волкова в Локне. В это время будет проводиться чистка просеки.
Кроме того, с 6 по 7 мая с 9:00 до 17:00 без света останутся жители улиц Урицкого, Шарикова и Полевой.
В администрации отметили, что плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
02 мая 2024
К ремонту федеральной дороги до села Подберезье приступили в Локнянском муниципальном округе