Библиотеке имени Курбатова подарили уникальный экспонат

09:48, 03 мая 2024, ПАИ

Новый экспонат – памятный альбом с фотографиями литературного критика, прозаика Валентина Курбатова подарили Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в культурном учреждении.

Альбом, созданный в 2013 году, передала псковская поэтесса Вера Сергеева. Он содержит серию снимков, сделанных на Всероссийском празднике фронтовой поэзии «А музы не молчат», который ежегодно проходит в мае в деревне Борки Великолукского района. Валентин Курбатов много лет был ведущим праздника. В 2024 году праздник фронтовой поэзии в Борках пройдет в 40-й раз.

В библиотеке имени В. Я. Курбатова предлагают всем желающим присылать известные им или созданные самостоятельно стихи, посвящённые Валентину Курбатову, а также связанные с именем критика материалы на e-mail kabinetkurbatova@pskovlib.ru.