Библиотеке имени Курбатова подарили уникальный экспонат
Новый экспонат – памятный альбом с фотографиями литературного критика, прозаика Валентина Курбатова подарили Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в культурном учреждении.
Альбом, созданный в 2013 году, передала псковская поэтесса Вера Сергеева. Он содержит серию снимков, сделанных на Всероссийском празднике фронтовой поэзии «А музы не молчат», который ежегодно проходит в мае в деревне Борки Великолукского района. Валентин Курбатов много лет был ведущим праздника. В 2024 году праздник фронтовой поэзии в Борках пройдет в 40-й раз.
В библиотеке имени В. Я. Курбатова предлагают всем желающим присылать известные им или созданные самостоятельно стихи, посвящённые Валентину Курбатову, а также связанные с именем критика материалы на e-mail kabinetkurbatova@pskovlib.ru.
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