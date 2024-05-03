Врач-геронтолог начала приём пациентов в великолукской поликлинике №2
В поликлинике №2 в Великих Луках начала приём пациентов врач-геронтолог Лариса Куконен. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
К компетенции специалиста относят лечение болезней старческого возраста. Записаться на прием могут пациенты старше 65 лет, прикрепленные к поликлинике №2.
Все интересующие вопросы можно уточнить по номеру 8 (81153) 9-19-80.
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