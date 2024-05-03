Псковичи могут принять участие в конкурсе «Моя страна – моя Россия»

11:06, 03 мая 2024, ПАИ

Принять участие в XXI Всероссийском конкурсе авторских проектов «Моя страна – моя Россия» приглашают жителей Псковской области. Проект инициирован президентской платформой «Россия – страна возможностей», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Псковичи могут предложить инициативу по развитию своего города. В конкурсе могут принять участие жители от 14 до 35 лет, а также опытные специалисты и преподаватели в специальных номинациях без возрастных ограничений.

Заявочная кампания продлится до 30 сентября 2024 года. Конкурс даст возможность рассказать о своём проекте на федеральном уровне, получить информационную поддержку, стажировку, трудоустройство, награждение победителей и сертификат на путешествие по России.

Узнать подробности о конкурсе и номинациях 2024 года можно на сайте проекта.