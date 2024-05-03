Тестовый гребной марафон пройдёт в Псковской области

11:48, 03 мая 2024, ПАИ

Тестовый гребной марафон, посвящённый Дню Победы, пройдёт в Псковской области 10 мая. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил организатор мероприятия Владимир Чулков.

«Мы хотим организовать событие по примеру Петровского гребного марафона, который проводится от крепости Орешек до Петропавловской крепости. Там участников бывает по две тысячи человек и больше», – поделился организатор события.

Дистанция заезда составит около 40 километров и пройдёт по реке Желче от Ужинского озера до Самолвы. Завершится он на месте Ледового побоища. «Мы делаем тестовую гонку, где поучаствуют всего две лодки, в каждой из которых будет по шесть человек. Эти лодки мы производим сами – лодки типа «Астра», – сказал собеседник ПАИ.

Гонку планируют проводить ежегодно, заверил Владимир Чулков. «Это будут соревнования на призы верфи. К следующему году планируем изготовить много лодок, чтобы участвующих становилось больше. На Петровском марафоне каждый идёт на своей собственной лодке, а мы их будем предоставлять», – сказал он.

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