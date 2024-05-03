80-й филармонический сезон в Пскове закроет концерт с произведениями Михаила Глинки

11:49, 03 мая 2024, ПАИ

23 мая в 19:00 начнется концерт, который закроет 80-й сезон Псковской областной филармонии. Концерт будет посвящён творчеству русского композитора-классика Михаила Глинки. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Очевидец событий Отечественной войны 1812 года, современник Пушкина, Жуковского, Грибоедова, «русский Россини», Глинка создал первые русские оперы «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») и «Руслан и Людмила», симфонические пьесы «Арагонская хота», «Камаринская», «Вальс-фантазия», сочинения для фортепиано и романсы.

Программу концерта дополнят сочинения современника Глинки — Александра Алябьева и последователя — Николая Римского-Корсакова.

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Билеты можно приобрести здесь.