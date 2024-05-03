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Общество

Акция «Георгиевская ленточка» охватила все муниципалитеты Псковской области

Акция «Георгиевская ленточка» проходит во всех муниципалитетах Псковской области. В преддверии Дня Победы волонтёры раздают прохожим на улицах георгиевские ленточки, сообщили ПАИ организаторы.

  • ​Акция «Георгиевская ленточка» проходит в Псковской области
    Фото: Организаторы мероприятия
  • ​Акция «Георгиевская ленточка» проходит в Псковской области
    Фото: Организаторы мероприятия
  • ​Акция «Георгиевская ленточка» проходит в Псковской области
    Фото: Организаторы мероприятия
  • ​Акция «Георгиевская ленточка» проходит в Псковской области
    Фото: Организаторы мероприятия
  • ​Акция «Георгиевская ленточка» проходит в Псковской области
    Фото: Организаторы мероприятия
  • ​Акция «Георгиевская ленточка» проходит в Псковской области
    Фото: Организаторы мероприятия
  • ​Акция «Георгиевская ленточка» проходит в Псковской области
    Фото: Организаторы мероприятия
  • ​Акция «Георгиевская ленточка» проходит в Псковской области
    Фото: Организаторы мероприятия
  • ​Акция «Георгиевская ленточка» проходит в Псковской области
    Фото: Организаторы мероприятия

Добровольцы не просто раздают ленточки, но и рассказывают, как их правильно носить, а также поздравляют с наступающим праздником.

В Пскове волонтёров с ленточками можно найти в следующих точках:

– 6 мая с 14:30 на территории железнодорожного вокзала;

– с 6 по 8 мая с 21:30 на территории Кремля;

– 7 и 8 мая с 17:00 на площади Ленина, в Детском парке, Летнем саду и на Четырёх углах;

А в Великих Луках жители города могут получить ленточку с 6 по 8 мая с 16:00 на площади Рокоссовского.

Кроме того, жители области могут присоединиться к другим патриотическим акциям, которые проходят в стране и в регионе. Среди них – акция «Окна Победы», для участия в которой необходимо украсить окна изображением вечного огня, белых журавлей и других символов Победы.

Ещё одна акция – «Письма Победы». Псковичи могут написать с детьми, семьёй, коллегами письма ветеранам Великой Отечественной войны и участникам СВО. Все письма можно принести в Ресурсный центр добровольчества (улица Конная, 2), откуда они отправятся адресатам.

Какие ещё акции пройдут в регионе в преддверии Дня Победы, читайте по ссылке.

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