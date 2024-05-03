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Какие патриотические акции пройдут в Псковской области в честь Дня Победы

Жители Псковской области могут принять участие в различных патриотических акциях, приуроченных ко Дню Победы, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

В этом году акция «Бессмертный полк» не состоится в очном формате, однако жители Псковской области смогут почтить память героев своей семьи в иной форме. С начала мая псковичи могут заменить аватары в соцсетях и мессенджерах на портрет героя-участника Великой Отечественной войны или труженика тыла. Фотографию можно сопроводить рассказом о нём с хештегом #нашбессмертныйполк, тогда история будет опубликована на официальной странице Бессмертного полка России. Также можно добавить хештег #ДеньПобеды60. Кроме того, жители Псковской области могут разместить портреты героев в окнах своих квартир, домов и автомобилей.

В учебных заведениях, на предприятиях и в организациях в рамках акции «Стена памяти» будут выставлены стенды с фотографиями героев Великой Отечественной войны – родственников учащихся и работников организаций.

Кроме того, жители региона могут принять участие в акции «Окна Победы» и оформить окна своих квартир, домов и других учреждений с помощью тематических рисунков, картинок, фотографий и надписей. Участники могут воспользоваться более 30 трафаретами наклеек с изображением символов Великой Победы, они доступны для скачивания по ссылке. Разместить фотографии украшенных окон можно в соцсетях с хештегом #ОкнаПобеды60.

Также псковичи могут поучаствовать во всероссийской акции «Письмо солдату» и написать письмо со словами поддержки и поздравлениями с предстоящим Днём Победы для военнослужащих.

6 мая в парке реки Псковы состоится молодёжный Бал Победы. В этот день псковичи увидят выступления творческих коллективов, поиграют в танцевальные игры и посетят тематические зоны. Интерактивные площадки начнут работать с 17:30, открытие бала – в 18:00. Вход для гостей свободный.

29 апреля в Псковской области стартовала всероссийской акции «Георгиевская ленточка». В этом году волонтёры вручат около 30 тысяч георгиевских лент.

Также к Дню Победы в муниципалитетах благоустроят мемориалы и приведут в порядок памятные места. Псковская область получит порядка 17 миллионов рублей на ремонт более 30 воинских захоронений, увековечивания имён 200 воинов, погибших при защите Отечества.

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