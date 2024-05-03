Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Стали известны результаты международных соревнований по зимнему плаванию, которые прошли в Пскове

Международные чемпионат и первенство Псковской области по зимнему плаванию «Ледяной заплыв» прошли в Пскове 28 апреля, сообщили ПАИ в Федерации зимнего плавания Псковской области.

  • Международные соревнования по зимнему плаванию прошли в Пскове
    Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области
  • Международные соревнования по зимнему плаванию прошли в Пскове
    Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области
  • Международные соревнования по зимнему плаванию прошли в Пскове
    Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области
  • Международные соревнования по зимнему плаванию прошли в Пскове
    Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области
  • Международные соревнования по зимнему плаванию прошли в Пскове
    Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области
  • Международные соревнования по зимнему плаванию прошли в Пскове
    Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области
  • Международные соревнования по зимнему плаванию прошли в Пскове
    Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области
  • Международные соревнования по зимнему плаванию прошли в Пскове
    Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области

Всего в соревнованиях принял участие 101 спортсмен из 16 городов России, а также Белоруссии, Финляндии и Индии.

Соревнования впервые обслуживали профессиональные судьи. Бригада состояла из десяти судей, которым помогали 16 волонтёров.

Награды разыгрывались на трёх дистанциях: 25 метров вольным стилем, 50 метров вольным стилем, а также километровый забег с последующим преодолением 25-метровой дистанции вплавь.

В командном зачёте победу одержала команда Федерации зимнего плавания Псковской области, вторыми стали представители Федерации зимнего плавания Санкт-Петербурга, а замкнули тройку лидеров пловцы из Великих Лук. Обладателями индивидуальных наград, а именно Ледяного кубка, стали Георгий Мотин и Диана Жиганова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 мая 2024

Спортсменка из Псковской области стала чемпионкой России по настольному теннису
03 мая 2024

Спортсмены из Новоржева стали призёрами чемпионата и первенства России по К-1
03 мая 2024

Шпажисты Псковской области заняли пятое место на Гран-при в Москве
03 мая 2024

Стали известны результаты международных соревнований по зимнему плаванию, которые прошли в Пскове
03 мая 2024

Тестовый гребной марафон пройдёт в Псковской области
02 мая 2024

Псковички выступят во всероссийском финале спартакиады по художественной гимнастике
02 мая 2024

Псковичка остановилась в шаге от бронзы на первенстве России по легкоатлетическому кроссу
02 мая 2024

Псковички стали призёрами областного турнира по волейболу

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...