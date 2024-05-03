Стали известны результаты международных соревнований по зимнему плаванию, которые прошли в Пскове

12:16, 03 мая 2024, ПАИ

Международные чемпионат и первенство Псковской области по зимнему плаванию «Ледяной заплыв» прошли в Пскове 28 апреля, сообщили ПАИ в Федерации зимнего плавания Псковской области.



Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области



Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области



Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области



Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области



Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области



Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области



Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области



Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области















Всего в соревнованиях принял участие 101 спортсмен из 16 городов России, а также Белоруссии, Финляндии и Индии.

Соревнования впервые обслуживали профессиональные судьи. Бригада состояла из десяти судей, которым помогали 16 волонтёров.

Награды разыгрывались на трёх дистанциях: 25 метров вольным стилем, 50 метров вольным стилем, а также километровый забег с последующим преодолением 25-метровой дистанции вплавь.

В командном зачёте победу одержала команда Федерации зимнего плавания Псковской области, вторыми стали представители Федерации зимнего плавания Санкт-Петербурга, а замкнули тройку лидеров пловцы из Великих Лук. Обладателями индивидуальных наград, а именно Ледяного кубка, стали Георгий Мотин и Диана Жиганова.

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