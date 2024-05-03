Стали известны результаты международных соревнований по зимнему плаванию, которые прошли в Пскове
Международные чемпионат и первенство Псковской области по зимнему плаванию «Ледяной заплыв» прошли в Пскове 28 апреля, сообщили ПАИ в Федерации зимнего плавания Псковской области.
-
Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области
-
Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области
-
Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области
-
Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области
-
Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области
-
Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области
-
Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области
-
Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области
Всего в соревнованиях принял участие 101 спортсмен из 16 городов России, а также Белоруссии, Финляндии и Индии.
Соревнования впервые обслуживали профессиональные судьи. Бригада состояла из десяти судей, которым помогали 16 волонтёров.
Награды разыгрывались на трёх дистанциях: 25 метров вольным стилем, 50 метров вольным стилем, а также километровый забег с последующим преодолением 25-метровой дистанции вплавь.
В командном зачёте победу одержала команда Федерации зимнего плавания Псковской области, вторыми стали представители Федерации зимнего плавания Санкт-Петербурга, а замкнули тройку лидеров пловцы из Великих Лук. Обладателями индивидуальных наград, а именно Ледяного кубка, стали Георгий Мотин и Диана Жиганова.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Стали известны результаты международных соревнований по зимнему плаванию, которые прошли в Пскове
Псковичка остановилась в шаге от бронзы на первенстве России по легкоатлетическому кроссу