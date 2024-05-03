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Происшествия

41-летний житель Порховского района получил 10 лет строгого режима за жестокое убийство матери

41-летний житель Порховского района получил 10 лет строгого режима за жестокое убийство матери. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

5 февраля 2023 года подсудимый с матерью находились в квартире в деревне Полоное, где распивали спиртное. Во время застолья родственники поссорились, сын жестоко избил мать, а затем нашел дома нож и дважды ударил им в шею матери. Затем он вытащил женщину на улицу, где продолжил избивать. Потерпевшая скончалась на месте преступления.

Подсудимый на суде виновным себя не признал. Однако виновность подсудимого в инкриминированном преступлении подтверждена собранными по делу доказательствами.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому, явилось наличие у него двух несовершеннолетних детей, один из которых малолетний.

В качестве обстоятельства, отягчающего наказание подсудимого, суд в соответствии ч. 1.1 ст. 63 УК РФ признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении указанного преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы на срок 1 год.

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