41-летний житель Порховского района получил 10 лет строгого режима за жестокое убийство матери

12:12, 03 мая 2024, ПАИ

41-летний житель Порховского района получил 10 лет строгого режима за жестокое убийство матери. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.



5 февраля 2023 года подсудимый с матерью находились в квартире в деревне Полоное, где распивали спиртное. Во время застолья родственники поссорились, сын жестоко избил мать, а затем нашел дома нож и дважды ударил им в шею матери. Затем он вытащил женщину на улицу, где продолжил избивать. Потерпевшая скончалась на месте преступления.

Подсудимый на суде виновным себя не признал. Однако виновность подсудимого в инкриминированном преступлении подтверждена собранными по делу доказательствами.



Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому, явилось наличие у него двух несовершеннолетних детей, один из которых малолетний.



В качестве обстоятельства, отягчающего наказание подсудимого, суд в соответствии ч. 1.1 ст. 63 УК РФ признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.



Приговором суда мужчина признан виновным в совершении указанного преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы на срок 1 год.