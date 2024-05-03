19 супружеских пар в Пскове получили медали к 50-летию семейной жизни

12:17, 03 мая 2024, ПАИ

Вручение медалей супружеской верности парам, которые отметили золотую свадьбу, проходит в детской музыкальной школе № 1 в Пскове сегодня, 3 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Почётные медали получили 19 супружеских пар. Награды им вручил глава города Борис Елкин.

«Сегодня очень волнительный день. Вы вместе прожили 50 лет. Это очень дорогого стоит, учитывая то, что в наше время мало выйти замуж, жениться, ведь нужно ещё сохранить брак, завести детей, внуков. 50 лет – это очень серьёзная дата. От губернатора Псковской области желаю вам успехов, здоровья и стремиться к лучшему», – поздравил присутствующих Борис Елкин.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи.