Шпажисты Псковской области заняли пятое место на Гран-при в Москве
Мужская сборная Псковской области заняла пятое место на коммерческом Гран-при Fencing League по фехтованию, которое прошло в Москве 29 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил участник команды Роман Степанов.
В соревнованиях приняли участие 12 команд из Москвы, Московской и Псковской областей, а также один спортсмен из ЮАР. Псковскую область на состязаниях представили Александр Адрианов, Андрей Иноземцев и Роман Степанов.
Фехтовальщики прошли в 1/8 финала, где уступили команде, которую возглавлял член сборной ЮАР.
В полуфинале за пятое – восьмое места спортсмены Псковской области выиграли у своих оппонентов, а в борьбе за пятое место обыграли команду Z-fencing, которую возглавлял чемпион Европы Егор Ломага.
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