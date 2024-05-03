Шпажисты Псковской области заняли пятое место на Гран-при в Москве

12:57, 03 мая 2024, ПАИ

Мужская сборная Псковской области заняла пятое место на коммерческом Гран-при Fencing League по фехтованию, которое прошло в Москве 29 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил участник команды Роман Степанов.

В соревнованиях приняли участие 12 команд из Москвы, Московской и Псковской областей, а также один спортсмен из ЮАР. Псковскую область на состязаниях представили Александр Адрианов, Андрей Иноземцев и Роман Степанов.

Фехтовальщики прошли в 1/8 финала, где уступили команде, которую возглавлял член сборной ЮАР.

В полуфинале за пятое – восьмое места спортсмены Псковской области выиграли у своих оппонентов, а в борьбе за пятое место обыграли команду Z-fencing, которую возглавлял чемпион Европы Егор Ломага.

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