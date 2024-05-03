Спортсмены из Новоржева стали призёрами чемпионата и первенства России по К-1

13:26, 03 мая 2024, ПАИ

Спортсмены из Новоржева стали победителями и призёрами открытого чемпионата и первенства Федерации К-1 России. Соревнования прошли в Московской области с 26 по 28 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер клуба единоборств Versus Денис Коваль.

Первые места в своих зачётах заняли Максим Курадчик, Николай Хренов, Артур Ильин, Георгий Тимофеев, Иван Трофимов и Илья Ильин.

Также спортсмен из Новоржева Андрей Саласин стал третьим.

В командном зачёте сборная Псковской области стала третьей, пропустив вперёд только команды из Москвы и Московской области.

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