Пскович стал призёром чемпионата России по велоспорту
Пскович, воспитанник спортшколы «Олимп», Сергей Фирсанов стал серебряным призёром чемпионата России по велосипедному спорту, который прошёл в Майкопе 30 апреля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».
Серебро Сергею Фирсанову досталось по итогам индивидуальной гонки в гору среди мужчин.
Тренирует призёра Вячеслав Тарасов.
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