Пскович стал призёром чемпионата России по велоспорту

14:12, 03 мая 2024, ПАИ

Пскович, воспитанник спортшколы «Олимп», Сергей Фирсанов стал серебряным призёром чемпионата России по велосипедному спорту, который прошёл в Майкопе 30 апреля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».

Серебро Сергею Фирсанову досталось по итогам индивидуальной гонки в гору среди мужчин.

Тренирует призёра Вячеслав Тарасов.

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