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Спорт

Пскович стал призёром чемпионата России по велоспорту

Пскович, воспитанник спортшколы «Олимп», Сергей Фирсанов стал серебряным призёром чемпионата России по велосипедному спорту, который прошёл в Майкопе 30 апреля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».

Пскович стал призёром чемпионата России по велоспорту. Фото: спортшкола «Олимп»

Серебро Сергею Фирсанову досталось по итогам индивидуальной гонки в гору среди мужчин.

Тренирует призёра Вячеслав Тарасов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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