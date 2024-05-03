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Общество

В России предложили отменить штрафы за тонировку передних боковых стёкол в автомобилях

В России водителей, которые затонировали передние боковые стёкла в машинах, предложили не штрафовать. Соответствующий законопроект о внесении изменения в часть 31 статьи 12.5 КоАП РФ подготовили депутаты фракции ЛДПР. Сегодня, 3 мая, его внесли в Госдуму РФ, пишет «Российская газета».

На сегодняшний день за тонировку передних стёкол предусмотрен штраф в размере 500 рублей, допускается тонировать только задние стёкла.

Светопропускание затонированных передних боковых стёкол должно составлять не менее 50 % от показателя светопропускания, который установлен требованиями технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Тонирование стёкол защищает зрение водителя от прямых солнечных лучей, исключает его ослепление лучами при управлении автомобилем, снижает температуру нагрева салона и сказывается на безопасности дорожного движения, заключили специалисты.

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