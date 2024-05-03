Псковский театр по техническим причинам приостанавливает показ двух спектаклей

14:23, 03 мая 2024, ПАИ

Псковский академический театр драмы по техническим причинам приостанавливает показ спектаклей «Говорит Москва» и «Слон и птичка». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

«Мы не прощаемся с этими спектаклями и надеемся, что они вернутся в нашу афишу в первой половине 2025 года», – добавили в пресс-службе.

Показы спектакля «Говорит Москва» 23 мая и 5 июня отменяются, а зрители, купившие билеты на спектакли «Говорит Москва» 24, 25 апреля, 23 мая и 5 июня, должны получить обратно деньги за приобретенные билеты.

Вместо спектакля «Слон и птичка» 8 и 9 июня на сцене покажут спектакль «Большое космическое путешествие». Вместо спектакля «Говорит Москва» 28 июня покажут спектакль «Гимн любви». Билеты будут действительны.

Кроме того, 22 июня вместо спектакля «Дни Победы» будет показан спектакль «Случайный вальс». Билеты действительны.

29 июня вводится дополнительный спектакль: в Новом зале театра в 19:00 будет показан спектакль «Посвящается Я...». Билеты скоро поступят в продажу.

Театр приносит извинения за доставленные неудобства.

В случае если вас не устраивает замена, вы можете сдать билеты по месту покупки (в кассу театра или онлайн, обратившись в службу поддержки билетного оператора afisha_help@afisha.ru).

Актуальная афиша опубликована на официальном сайте театра.