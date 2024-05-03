Участок дороги на улице Ижорского Батальона в Пскове перекроют для транспорта 6 мая

15:38, 03 мая 2024, ПАИ

Участок дороги на улице Ижорского Батальона в Пскове временно перекроют для движения автотранспорта 6 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

6 мая с 9:00 до 17:00 будет закрыт участок проезда около дома № 51 на улице Ижорского Батальона. Перекрытие связано с ремонтом инженерных сетей газоснабжения.

Также будет перекрыта одна полоса проезжей части улицы Ижорского Батальона в районе дома № 51 при движении от улицы Алексея Алёхина в сторону Отрадной.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, а также внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.