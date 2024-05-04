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Общество

Врач назвал главную опасность большой груди

Об опасности большой груди рассказал хирург Тигран Алексанян, сообщает «Мослента».

Сейчас всё больше женщин начинают выбирать импланты натуральных размеров, но некоторые отдают предпочтение большим размерам. Однако большая грудь может преждевременно опуститься и потерять привлекательный вид, предупреждает врач. Кроме того, может начаться атрофия тканей молочной железы.

Также если размер импланта больше вместимости молочной железы, женщина будет испытывать дискомфорт и болезненные ощущения, что может привести к повторной операции. «А любая последующая маммопластика увеличивает риск осложнений: фиброзов или смещения импланта», – отметил Тигран Алексанян.

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