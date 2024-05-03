Старинные псковские пасхальные традиции узнают гости Пушкинского заповедника 5 мая

15:40, 03 мая 2024, ПАИ

День Светлого Христова Воскресения, 5 мая, псковичи и гости региона могут встретить в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

На этот день в музее запланировали интерактивную фольклорную программу «Христос воскрёс». В её основу легло множество этнографического материала, среди которого старинные песни и обряды, бытовавшие в Псковской губернии в XIX веке. Гости праздника смогут разучить и спеть церковный тропарь «Христос Воскресе». А ещё они узнают всё про загадочных святогорских валымщиков, про традицию «целования красным яйцом».

«Вошли в сценарий и посвящённые весне и Пасхе фрагменты из произведений Пушкина», — особо отметила руководитель отдела массовых мероприятий музея-заповедника «Михайловское» Ирина Егорова.

Фольклорную программу «Христос воскрёс» будут «играть» в музее «Водяная мельница в деревне Бугрово» только один день. Возрастные ограничения для участников праздника не предусмотрены. Но — важно! — всем желающим попасть на гулянья в заповеднике настоятельно рекомендуют сделать предварительную заявку: мельничное подворье, очень просторное по крестьянским меркам пушкинского времени, тем не менее может за раз принять весьма ограниченное число человек. Телефоны для связи: 8 (81146) 2-23-21 или 8 (81146) 2-18-15 в рабочие дни и часы музея.

Со второго дня Светлой седмицы туристов и местных жителей ждут на другой фольклорной программе — «Святой Ягорий». Эта программа знакомит с традициями и обрядами Егорьева дня, когда, по обычаям, в псковских деревнях в первый раз после зимних и весенних холодов скотину выгоняли на выпас в поле.