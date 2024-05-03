Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Старинные псковские пасхальные традиции узнают гости Пушкинского заповедника 5 мая

День Светлого Христова Воскресения, 5 мая, псковичи и гости региона могут встретить в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

На этот день в музее запланировали интерактивную фольклорную программу «Христос воскрёс». В её основу легло множество этнографического материала, среди которого старинные песни и обряды, бытовавшие в Псковской губернии в XIX веке. Гости праздника смогут разучить и спеть церковный тропарь «Христос Воскресе». А ещё они узнают всё про загадочных святогорских валымщиков, про традицию «целования красным яйцом».

«Вошли в сценарий и посвящённые весне и Пасхе фрагменты из произведений Пушкина», — особо отметила руководитель отдела массовых мероприятий музея-заповедника «Михайловское» Ирина Егорова.

Фольклорную программу «Христос воскрёс» будут «играть» в музее «Водяная мельница в деревне Бугрово» только один день. Возрастные ограничения для участников праздника не предусмотрены. Но — важно! — всем желающим попасть на гулянья в заповеднике настоятельно рекомендуют сделать предварительную заявку: мельничное подворье, очень просторное по крестьянским меркам пушкинского времени, тем не менее может за раз принять весьма ограниченное число человек. Телефоны для связи: 8 (81146) 2-23-21 или 8 (81146) 2-18-15 в рабочие дни и часы музея.

Со второго дня Светлой седмицы туристов и местных жителей ждут на другой фольклорной программе — «Святой Ягорий». Эта программа знакомит с традициями и обрядами Егорьева дня, когда, по обычаям, в псковских деревнях в первый раз после зимних и весенних холодов скотину выгоняли на выпас в поле.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 мая 2024

Старинные псковские пасхальные традиции узнают гости Пушкинского заповедника 5 мая
03 мая 2024

Псковский театр по техническим причинам приостанавливает показ двух спектаклей
03 мая 2024

Акция «Георгиевская ленточка» охватила все муниципалитеты Псковской области
02 мая 2024

Семейная реликвия и дореволюционная аппаратура: какие необычные экспонаты представлены в музее радио в Пскове
02 мая 2024

Как создавался музей радио в Пскове, рассказал его основатель Николай Лунин
02 мая 2024

Основатель музея радио в Пскове Николай Лунин станет гостем программы «Минкульт»
02 мая 2024

Музыканты из Санкт-Петербурга выступят в Пскове с органно-скрипичным концертом
02 мая 2024

До 6 мая можно подать заявку на участие в археологической экспедиции в Выбутах

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...