Моноспектакль «Я солдат, мама» покажут в Пскове 7 мая

15:53, 03 мая 2024, ПАИ

Молодёжный театр ПсковГУ «Ахтеатр» приглашает зрителей на новый моноспектакль «Я солдат, мама», сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

«Ровно десять лет назад мы с трепетом и волнением представили нашему зрителю первый спектакль «Сашка». Это спектакль, с которого мы начали наше путешествие, полное творчества, эмоций и незабываемых моментов. И сегодня мы продолжаем наше путешествие, наше творчество, нашу любовь», – отметили представители театра.

Показ спектакля состоится 7 мая в 19:00 в актовом зале на улице Льва Толстого, 4 в Пскове. Возрастное ограничение – 12+.

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться под постом (vk.com/wall-104007060_2453) в группе театра, указав свои ФИО и год рождения.