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Общество

Ракету Илона Маска Falcon-9 заметили в небе над Псковом

Ракета американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска Falcon-9 пролетела в небе над Псковом в ночь с 2 на 3 мая, рассказал корреспонденту ПАИ директор Псковского планетария Владимир Колпаков.

Ракету Илона Маска Falcon-9 заметили в небе над Псковом. Фото: Пётр Митрофанов

По его словам, странная вспышка в небе, которую заметили жители Псковской области, была ракетой Falcon-9. При этом максимальной яркости вспышка достигла в момент отделения третьей ступени от основной ракеты.

Также по сообщению американских СМИ, ступень ракеты после отделения успешно приземлилась на Землю.

При этом псковский любитель астрономии Пётр Митрофанов смог заснять на видео полёт ракеты в небе над Псковской областью.

Ранее сообщалось, что вспышка высшего балла X произошла на Солнце сегодня, 3 мая.

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