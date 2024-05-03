Михаил Ведерников проконтролировал капитальный ремонт нескольких улиц Пскова

16:49, 03 мая 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход капитального ремонта улиц Полковой, Нововойсковой, Войсковой и Красноармейской набережной Пскова, а также переулков, проездов и улиц, примыкающих к ним, передаёт корреспондент ПАИ.

«Улица Красноармейская самая низкая, поэтому с неё и начали. Объект у нас трехлетний. Хотим закончить в этом году, если получится», – прокомментировал глава Пскова Борис Елкин.

Подрядчик уже выполнил устройство фундаментов, локальных очистных сооружений и переустроил наружные сети ливневой канализации.

Капитальный ремонт подрядчик должен завершить до 18 августа 2025 года. Всего на ремонт выделено более 338 млн рублей.

«Приходится очень аккуратно подходить к подготовительным работам. Очистные сооружения по мере готовности улицы Красноармейской заработают, а также появятся ливневые колодцы, потом сразу нижний слой, а потом будем чистовой слой делать», – пояснил подрядчик.