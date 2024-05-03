Областной конкурс чтецов пройдёт в Пушкинских Горах в июне

17:23, 03 мая 2024, ПАИ

Областной конкурс чтецов «России первая любовь… А. С. Пушкин» пройдёт в Пушкинских Горах 8 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Мероприятие приурочено к 225-летию со дня рождения русского поэта Александра Пушкина. К участию приглашают как индивидуальных чтецов, так и чтецкие коллективы независимо от возраста.

Конкурс пройдёт в нескольких номинациях:

– стихи и проза русских классиков об А. С. Пушкине;

– стихи и проза современных авторов о поэте;

– стихи А. С. Пушкина;

– проза А. С. Пушкина;

– чтецкая постановка по произведениям А. С. Пушкина.

Отборочный этап пройдёт с 1 по 4 июня в заочном формате. Лучших чтецов пригласят на гала-концерт в Пушкинские Горы.

Заявки принимаются до 31 мая на электронную почту nartvor@ocntpskov.ru.

С положением о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте Псковского областного центра народного творчества.