Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей призывают присоединиться к акции «Окна Победы»

Накануне 9 Мая псковичей призывают присоединиться к всероссийской акции «Окна Победы», сообщили ПАИ координаторы акции из «Движения первых».

Фото предоставлено "Движением первых"

Активисты движения украсили уже более 200 окон учебных заведений, библиотек и детских садов. В качестве украшения ребята используют трафареты, рисунки и наклейки.

Специально для акции разработано более 30 трафаретов-наклеек, на которых изображены символы Великой Победы – георгиевские ленточки, гвоздики и голуби, знаменитые памятники – «Родина-мать», «Алёша», а также дата и название праздника.

Фото предоставлено "Движением первых"

Присоединиться к акции могут все желающие. Сделать это можно через активности «ВКонтакте» «Окна Победы» по ссылке: https://vk.com/sharing#34021. Для участия необходимо выбрать понравившийся трафарет, распечатать его в нужном количестве, вырезать по контуру и украсить готовым рисунком окна своих домов, учебных заведений и мест работы.

Первые участники акции уже делятся фотографиями окон с праздничными украшениями в социальных сетях, публикуя посты с хештегом #ОкнаПобеды.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 мая 2024

Почти 70 коробок гумпомощи отправил Псковский областной центр народного творчества бойцам СВО
03 мая 2024

Тематическую горячую линию по вопросам профилактики клещевого энцефалита проведут в Псковской области
03 мая 2024

Михаил Ведерников осмотрел в Пскове пространство, где создаётся рекреационная зона
03 мая 2024

Группа «Газпром межрегионгаз» подготовила мемориалы с Вечными огнями к годовщине Дня Победы
03 мая 2024

Лучших кинологов определили в УФСИН России по Псковской области
03 мая 2024

Подключение первых элементов колеса обозрения в парке «Волшебная гора» в Пскове начнётся 6 мая
03 мая 2024

«Музыкальная экспедиция» пройдёт в Псковском музее-заповеднике через две недели
03 мая 2024

В ПсковГУ открылась выставка, посвящённая выдающимся преподавателям университета

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...