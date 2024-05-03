Псковичей призывают присоединиться к акции «Окна Победы»

17:39, 03 мая 2024, ПАИ

Накануне 9 Мая псковичей призывают присоединиться к всероссийской акции «Окна Победы», сообщили ПАИ координаторы акции из «Движения первых».

Активисты движения украсили уже более 200 окон учебных заведений, библиотек и детских садов. В качестве украшения ребята используют трафареты, рисунки и наклейки.

Специально для акции разработано более 30 трафаретов-наклеек, на которых изображены символы Великой Победы – георгиевские ленточки, гвоздики и голуби, знаменитые памятники – «Родина-мать», «Алёша», а также дата и название праздника.

Присоединиться к акции могут все желающие. Сделать это можно через активности «ВКонтакте» «Окна Победы» по ссылке: https://vk.com/sharing#34021. Для участия необходимо выбрать понравившийся трафарет, распечатать его в нужном количестве, вырезать по контуру и украсить готовым рисунком окна своих домов, учебных заведений и мест работы.

Первые участники акции уже делятся фотографиями окон с праздничными украшениями в социальных сетях, публикуя посты с хештегом #ОкнаПобеды.