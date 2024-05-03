Танец любви длиною в полвека. В Пскове чествовали золотых молодожёнов

18:17, 03 мая 2024, ПАИ

Создать семью не сложно, сложно её сохранить. Как обрести и, главное, пронести тепло и доброту друг к другу полвека, выяснял корреспондент ПАИ у псковичей, отметивших полвека семейной жизни в Год семьи и удостоенных медали «50 лет совместной жизни».

Награду, символизирующую любовь и верность, вручил 19 семьям псковичей глава города Борис Елкин на торжестве по этому поводу, которое состоялось сегодня, 3 мая в актовом зале Детской музыкальной школы №1 имени Римского-Корсакова.

«Мне очень волнительно, – признался Борис Елкин, обращаясь к юбилярам. – Действительно, жениться или выйти замуж легко, а вот как сохранить брак, воспитать детей и вырастить внуков... Потрясающе то, как нежно вы смотрите друг на друга, как держитесь за руки. Вы – пример для подражания всем нам. Будьте здоровы и радуйте дальше своих близких теплом и оптимизмом».

Совместная полувековая дорога, пройденная этими парами, конечно, не всегда была гладкой. Но шли-то они и смотрели только в одном направлении.

«Что за мода пошла?»

«Разве бывают семьи без ссор, – улыбаясь, раскрывает секреты семейного долголетия Вячеслав Михайлович Обухов. – Главное, что скрепляет семью – дети».

У Обуховых два сына и дочь, а ещё шестеро внуков. Вот только правнуков им никак не дождаться.

«Под 30 лет уже нашим внукам, а всё не женятся, – машет рукой Вячеслав Михайлович, – ну что за мода такая пошла? Да разве их можно заставить жениться? Не то что нас!»

Им было 17 и 18 лет, когда они познакомились на… Дне выборов (уж каких и не припомнят). Людмила Александровна впервые пришла на избирательный участок, а потом они встретились общей компанией. Два года ждала жениха из армии, а после – свадьба.

«А что – правильная традиция была, пришёл парень из армии, сразу женится», – уверен глава семейства, всю жизнь проработавший водителем.

Две свадьбы

Виталий Николаевич и Валентина Александровна Пашковы признались, что сегодняшний день для них, отпраздновавших золотую свадьбу в январе, очень волнителен и торжественен.

«Приятно внимание властей», – говорят они и вспоминают, что полвека назад у них было две свадьбы.

Как это?

«Очень просто, – улыбается супруга. – Сначала мы расписались в Выскодьском сельсовете Дновского района, отметили с родней. – А потом направились в город Елец, где Виталий трудился на путевой железнодорожной станции.

«Я был по тем временам взрослым женихом, – вспоминает глава семьи. – Уж армию отслужил, мне был 21 год. Супруге – 19».

Спустя несколько лет семья переехала на родину Валентины Александровны в Псков.

Несколько десятилетий оба трудились на железной дороге.

«Она нас ещё больше связала, – шутят супруги. – Сыновья хоть не железно, но дорожниками трудятся».

«50 лет танцуем»

«Какой сегодня замечательный день, – улыбается Нина Леонидовна Филимонова. – Очень радостно и приятно внимание к нам».

Анатолий Иванович Филимонов, выпускник ЛЭТИ, председатель Совета молодых специалистов Псковского завода радиодеталей, впервые увидел будущую супругу в заводском общежитии, куда та пришла за справкой. Спустя немного времени они встретились на танцах в Доме офицеров.

«Он меня пригласил, с тех пор 50 лет и танцуем», – смеётся Нина Леонидовна, чей трудовой стаж, так же как у Анатолия Ивановича насчитывает более полувека.

«Поддержка всю жизнь»

Кстати, предприятие, завод «Псковмаш», также объединил в семейный союз молодых специалистов-инженеров Николая Николаевича и Анну Ивановну Чепусенко.

Псковичи Анатолий Павлович и Татьяна Ивановна Левковы встретились впервые в одном из цехов завода АТС. «Та заводская проходная» не только в люди вывела парня и девушку, но и до ЗАГСа довела.

А супруги Быковы можно сказать всю жизнь вместе, ведь знакомы они с первого класса, вместе сидели за одной партой и даже трудились рядом, в Псковэнерго.

19 пар, у которых одна судьба на двоих – яркий пример любви, мудрости, взаимопонимания. Они – оплот нашего общества и, конечно, образец для молодых псковичей. И полвека спустя говорят друг о друге как Виктор Алексеевич и Татьяна Петровна Соколовы «мой мастер на все руки» и «моя поддержка всю жизнь».