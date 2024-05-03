Межрегиональный турнир по художественной гимнастике проходит в Пскове
Межрегиональные соревнования по художественной гимнастике памяти Александра Невского проходят в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.
В соревнованиях принимает участие около 400 гимнасток из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Тверской и Новгородской областей. Псковскую область на состязаниях представляют спортсменки из Пскова, Великих Лук и Печор.
Спортсменки борются за награды в личном первенстве и групповых упражнениях, а также в дуэтах и трио.
Отметим, что соревнования являются традиционными и проводятся с 1997 года.
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