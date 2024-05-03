Себежские спортсмены-туристы привезли домой серебро

20:03, 03 мая 2024, ПАИ

Команда себежских туристов вернулась домой после трёхдневных соревнований. Она заняла второе место на состязаниях в Санкт-Петербурге. Об этом пишет районная газета «Призыв».

На региональных соревнованиях в Санкт-Петербурге задача у всех себежских спортсменов была одна: пробежать на максимуме своих сил, уложиться в контрольное время, не сойти с дистанции. Команда себежан выступала во всех трёх дисциплинах: в «личке», связке, группе. Причём в Псковской области уже очень давно не проводились соревнования в дисциплине «группа». А для юной команды это что-то новое, впервые услышанное.

Все соревновательные дни выдались тяжёлыми и напряжёнными. Холодные ночи (ночевали в палатках), ранние подъёмы, старты, отдых, тренировки перед следующей дисциплиной. Как итог, ребята к девяти вечера уже очень уставали. Сил хватало только на то, чтобы дойти до палатки, укутаться в спальник и закрыть глаза, пишет газета.

На третий день в дистанции «пешеходная группа» первая группа себежских спортсменов заняла шестое место. Вторая группа, уступив всего шесть секунд команде спортивной школы олимпийского резерва Санкт-Петербурга, завоевала серебро.