Отопительный сезон завершат в Печорском муниципальном округе 6 мая

21:02, 03 мая 2024, ПАИ

Подача отопления в жилые дома и соцобъекты в Печорском муниципальном округе будет приостановлена в связи с завершением отопительного сезона 6 мая. Об окончании отопительного сезона проинформировала администрация муниципалитета.

Поставки тепловой энергии в объекты социально-культурного назначения, в школы и дошкольные учреждения, в жилые дома и медорганизации будут прекращены согласно графику.

Соответствующее постановление № 214 от 02.05.2024 «Об окончании отопительного сезона 2023–2024 в Печорском муниципальном округе» подписано вчера главой.

Снабжение горячей водой будет обеспечиваться в обычном режиме.