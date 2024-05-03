Отопительный сезон завершат в Печорском муниципальном округе 6 мая
Подача отопления в жилые дома и соцобъекты в Печорском муниципальном округе будет приостановлена в связи с завершением отопительного сезона 6 мая. Об окончании отопительного сезона проинформировала администрация муниципалитета.
Поставки тепловой энергии в объекты социально-культурного назначения, в школы и дошкольные учреждения, в жилые дома и медорганизации будут прекращены согласно графику.
Соответствующее постановление № 214 от 02.05.2024 «Об окончании отопительного сезона 2023–2024 в Печорском муниципальном округе» подписано вчера главой.
Снабжение горячей водой будет обеспечиваться в обычном режиме.
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