Куда отправиться с детьми в майские выходные в Пскове
Как с пользой провести майские выходные в Пскове – несколько вариантов интересного времяпрепровождения предложил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.
С детьми стоит посетить спектакли Псковского театра кукол на улице Конной, 3. Постановка «Терем-теремок» пройдёт в субботу, «Прыгучий мышонок» – в воскресенье. Начало обоих спектаклей в 12:00 и 14:00.
Также детская интерактивная программа «Сказка о глупом мышонке» пройдёт в ГКЦ (площадь Победы, 1). Начало в 11:00 4 мая.
Научно-познавательный детский отдых будет обеспечен на сеансах Псковского планетария. Программа «Как гномик Солнышко искал» пройдёт в эту субботу, 4 мая. Начало в 12:00. В этот же день в 13:00 состоится сеанс «Увлекательная астрономия». Программа «В глубины Вселенной» начнётся в 14:00.
Ярмарка «У Беклешова» проходит в центре туризма (улица Георгиевская, 4). Прийти на неё можно в субботу с 11:00 до 15:00.
Детская познавательная интерактивная программа «Пасхальные радости для всей семьи» пройдёт в филиале ГКЦ (Рижский проспект, 64) в 12:00 в воскресенье.
Спектакль «Год Жирафа» пройдёт в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина (улица Пушкина, 13) в это воскресенье, 5 мая. Начало в 13:00.
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