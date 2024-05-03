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Спорт

Финальные соревнования по лёгкой атлетике «Шиповка юных» прошли в Пскове 

Финальные соревнования по лёгкой атлетике «Шиповка юных» прошли в Пскове 2 и 3 мая. Об этом пишет районная газета «Печорская правда» со ссылкой на Печорскую детско-юношескую спортивную школу.

Печорский муниципальный округ был представлен командой девочек – учениц МБОУ «Печорская гиназия»: Ангелины Гординой, Вероники Гординой, Анны Терешиной, Ульяны Сердюковой, Дарьи Терешихиной, Параскевы Головнёвой. В команду мальчиков – учеников МБОУ «ПСОШ № 3» вошли Николай Фёдоров, Сергей Маркелов, Владислав Махорин, Вадим Кольцов, Магомед Абдулатипов, Степан Кондратьев. Виктория Прокофьева выступала в личном зачёте.

Все ребята уже долгое время занимаются в Печорской спортивной школе. Программа «Шиповки юных» состоит из четрёхборья (60, 600 и 1000 метров, прыжки в высоту, метание мяча) и эстафеты.

В эстафетном беге команда девочек заняла третье место, мальчики стали обладателями серебра.

В четырёхборье победила команда юношей, а команда девушек стала бронзовым призёром.

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